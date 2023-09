Bei verstärkten Kontrollen im Straßenverkehr hat die Polizei im Raum Allgäu am gestrigen Dienstag über 700 Verstöße festgestellt.

Bundesweit hat die Polizei am gestrigen Dienstag verstärkt Kontrollen im Straßenverkehr durchgeführt. Der Grund: Der Aktionstag sicher.mobil.leben unter dem Motto "Rücksicht im Blick". Auch Allgäuer Beamte haben sich an den Kontrollen beteiligt - mit Erfolg.

Schwerpunktkontrollen der Polizei im Allgäu: Über 700 Verstöße an einem Tag

Über 150 Beamte des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West waren am Dienstag im Rahmen der Aktion im Einsatz. Neben präventiven Aufgaben fanden auch gezielte Schwerpunktkontrollen im gesamten Zuständigkeitsgebiet statt. An über 70 Kontrollstellen überprüften die Einsatzkräfte mehr als 1.900 Verkehrsteilnehmer. Dabei stellte die Polizei über 700 Verkehrsordnungswidrigkeiten fest.

Zu schnell, zu rücksichtslos und teilweise sogar strafbar

Laut dem Polizeipräsidium handelt es sich dabei unter anderem um über 350 Fälle in denen Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs waren. Weitere stellten die Beamten beispielsweise 100 Fälle der verbotswidrigen Straßenbenutzung, etwa 50 Verstöße wegen behinderndem Parken oder Halten auf Gehwegen und rund 40 Fälle von verbotwidrigem Fahren entgegen der Fahrtrichtung fest. In drei Fällen deckte die Polizei sogar Straftaten im Straßenverkehr fest. Ein Autofahrer war ohne Fahrerlaubnis fest und in zwei Fällen lag ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz vor.

Neu-Ulm: Vater transportiert Kinder wiederholt ohne entsprechende Sitze

Vor einer Grundschule in Neu-Ulm stoppten Beamte beispielsweise einen Autofahrer, der seine Kinder ohne vorgeschriebene Kindersitze durch die Gegend fuhr. Da der Mann wegen des gleichen Verstoßes schon einige Tage zuvor aufgefallen war, muss er nun ein höheres Bußgeld bezahlen.

Aktionstag sicher.mobil.leben: Zu geringer Sicherheitsabstand bei LKW-Fahrern

Bei Mindelheim erwischten Polizeibeamte gleich mehrere LKW-Fahrer, die den geltenden Sicherheitsabstand zum Vordermann nicht einhielten. Unter anderem stoppten die Beamten jeweils einen polnischen, tschechischen und einen kroatischen Sattelzug. In allen drei Fällen unterschritten die Fahrer den vorgegebenen Sicherheitsabstand deutlich. Sie mussten eine Sicherheitsleistung hinterlegen und erhalten jetzt ein Bußgeld.

Viele Kontrollen auch in Memmingen

In Memmingen kontrollierten 18 Polizeibeamte schwerpunktmäßig in der Innenstadt. Bei Kontrollen von 125 Verkehrsteilnehmern zählten die Beamten insgesamt 100 Verstöße gegen geltende Verkehrsregeln. Das Hauptaugenmerk der Kontrollen lag besonders auf der Einhaltung der Schrittgeschwindigkeit in verkehrsberuhigten Bereichen - auch in der Fußgängerzone kontrollierte die Polizei Rad- und Elektrorollerfahrer. Am Weinmarkt gab es einen Präventionsstand der Polizei.

Handy am Steuer

Im Raum Neu-Ulm, Günzburg, Illertissen und Senden stellte die Polizei 40 Verkehrsteilnehmer fest, die während der Fahrt ihr Mobiltelefon benutzt hatten. Alle müssen jetzt mit einem dreistelligen Bußgeld und einem Punkt in Flensburg rechnen.