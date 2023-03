Am Samstagabend sorgte eine aggressive Ladendiebin in Friedrichshafen für einen Polizeieinsatz. Als eine Angestellte eines Lebensmittelmarkts die 65-Jährige auf frischer Tat ertappte, reagierte die Frau äußerst aggressiv und griff die Mitarbeiterin an.

Den Angaben der Polizei zufolge hatte die Verkäuferin die 65-jährige dabei beobachtet, wie sie Waren im Wert von 65 Euro in ihre Handtasche steckte. Als die Diebin den Laden verlassen wollte, sprach die Angestellte sie an und nahm ihr die Handtasche mit dem Diebesgut ab, daraufhin rastete die Ladendiebin aus.

Diebin auch gegenüber Polizei aggressiv

Die Frau riss an der Handtasche und schlug der Angestellten ins Gesicht. Auch gegenüber der Polizei verhielt sich die 65-Jährige äußerst aggressiv. Die Beamten mussten sie "mit unmittelbarem Zwang" zum Streifenwagen bringen. Die Kripo Friedrichshafen ermittelt jetzt gegen die Frau wegen räuberischem Diebstahls.