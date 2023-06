Am Freitagnachmittag ist in Lechbruck am See ein E-Bike-Fahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Kind schwer verletzt worden. Der 80-Jährige konnte auf der abschüssigen Straße nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem achtjährigen Jungen zusammen.

Der Polizei zufolge war der Junge mit seinem Mountainbike zu weit in die Mitte des Radweges geraten. Der Rentner, der mit seinem E-Rennrad auf der abschüssigen Fahrbahn nach unten fuhr konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die beiden kollidierten miteinander und stürzten.

Helm verhindert Schlimmeres

Während der Achtjährige unverletzt blieb, erlitt der Rentner schwere Verletzungen am Oberkörper und am Kopf. Glücklicherweise trug er einen Helm, so konnten schlimmere Verletzungen verhindert werden. Ein Rettungshubschrauber brachte den 80-Jährigen ins Krankenhaus.