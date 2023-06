Wegen einer Erfrischung an einem warmen Sommertag geriet ein Junge in Rammingen im wahrsten Sinne des Wortes in die Klemme. Der Achtjährige hatte am Dienstagnachmittag ein Eis an einem Automaten gekauft. Als das Eis bei der Ausgabe stecken blieb, griff der Junge in den Automaten und blieb mit der Hand stecken.

Der Vorfall ereignete sich an einem Eisautomaten am Feuerwehrhaus in Rammingen. Nachdem der Junge Geld in den Automaten eingeworfen hatte, verkantete sich laut Polizei das Eis im Auswurfschacht. Beim Versuch, das Eis zu lösen blieb der Achtjährige mit der Hand stecken.

Freiwillige Feuerwehr befreit Jungen

Glücklicherweise waren Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr zur Stelle und befreiten den Bub aus seiner misslichen Lage. Der Polizei zufolge erlitt der Junge nur eine leichte Prellung am Arm. Immerhin kam er dann doch noch zu seinem Eis.