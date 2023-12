Wegen Nötigung im Straßenverkehr ermittelt die Polizei in Kötz. Ein Autofahrer drängte dort ein Auto mit einer Familie ab und bremste es aus.

Eine Familie war am Donnerstag mit ihrem Ford Transit auf der Ebersbacher Straße in Kötz (Landkreis Günzburg) unterwegs, als sie ein Mercedes in einer Kurve überholte. Der Autofahrer drängte dabei das Familienauto nach rechts ab, berichtet die Polizei.

Mercedesfahrer überholt Familienauto in Kötz, drängt es ab und bremst es aus

Der Fahrer konnte einen Unfall gerade noch vermeiden. Anschließend bremste der Mercedesfahrer auch noch grundlos die Geschwindigkeit herunter. In diesem langsamen Tempo fuhr er eine Zeitlang außerorts auf der Landstraße vor der Familie her. Die Ermittlungen der Polizei zum Mercedesfahrer dauern noch an.