Am frühen Freitagmorgen hat sich auf der A96 zwischen den Anschlussstellen Jengen und Buchloe-West ein schwerer Unfall ereignet. Die A96 ist in dem Bereich aktuell gesperrt.

Die A96 ist aktuell wegen eines Unfalls gesperrt. Die Polizei gab gegenüber all-in.de an, dass ein LKW und ein Kleintransporter an dem Unfall beteiligt waren. Nähere Informationen zum Unfallhergang liegen noch nicht vor. Der Unfall ereignete sich um etwa 04:38 Uhr in Fahrtrichtung Lindau. Der Verkehr wird umgeleitet.