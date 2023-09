In der Nacht zum Freitag war die A96 bei Türkheim mehrere Stunden lang gesperrt. Der Grund war ein brennendes Auto, dass auf der Autobahn stand.

Etwa gegen 1:00 Uhr in der Nacht zum Freitag, ging bei der Einsatzzentrale in Kempten die Mitteilung über einen auf dem Standstreifen brennenden Autos auf der A96 bei Türkheim in Fahrtrichtung Lindau ein. Die Feuerwehr Buchloe löschte laut einem Polizeibericht den Brand und kümmerte sich um die Absicherung der Einsatzstelle. Der 33-jährige Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieb unverletzt.

Auto auf A96 wohl wegen technischem Defekt in Brand geraten

Das komplett ausgebrannte Fahrzeug wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Die Höhe des an dem Wagen und an der Fahrbahn entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Als Brandursache wird von einem technischen Defekt ausgegangen, wie die Polizei mitteilt. Nachdem die Richtungsfahrbahn Lindau zunächst für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden musste, konnte zumindest der linke Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Gegen 02:30 Uhr war der Verkehr auf beiden Fahrstreifen wieder möglich.