Ein 79-jähriger Rollerfahrer ist am Donnerstag bei Markdorf ums Leben gekommen. Der Mann stürzte wahrscheinlich wegen einer medizinische Ursache.

Jede Hilfe kam für den 79-jährigen Motorroller-Fahrer zu spät, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mann war gegen 15 Uhr am Donnerstagnachmittag auf der Leimbacher Straße in Richtung Markdorf unterwegs gewesen. Offenbar aufgrund eines akuten medizinischen Problems verlor der 79-Jährige dann plötzlich die Kontrolle über seinen Roller.

Rollerfahrer stirbt im Krankenhaus

Der Mann fuhr über die Gegenfahrbahn und den Gehweg hinweg, kam von der Straße ab und stürzte. Ein Rettungsdienst brachte ihn unter laufender Reanimation in eine Klinik, wo er wenig später mutmaßlich infolge seiner vor dem Unfall aufgetretenen gesundheitlichen Beschwerden verstarb.