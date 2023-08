Die seit Donnerstag laufende Vermisstensuche der Polizei Mindelheim wurde glücklicherweise schnell beendet. Der Vermisste 74-Jährige hat sich am heutigen Freitag bei der Polizei Krumbach gemeldet

Der seit dem Donnerstag aus Vöhringen vermisste 74-Jährige ist wohlbehalten wieder aufgetauch.Er hatte der Polizei zufolge die Nacht im Freien verbracht und meldete sich heute eigenständig bei der Polizei in Krumbach. Der an Demenz erkrankte Mann war am Donnerstag nach einem Verwandtenbesuch verschwunden. Wegen seiner Erkrankung vermutete die Polizei, dass er sich in einer Notlage befand.