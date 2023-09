In Edenkoben (Rheinland-Pfalz) hat ein Mann am Montagmorgen ein zehnjähriges Mädchen entführt und missbraucht. Der 61-Jährige hatte das Mädchen auf dem Schulweg in sein Auto gezerrt und war mit ihr davon gefahren.

Als das Mädchen nicht zum Unterricht in einem Gymnasium erschienen war, meldet ihr Vater sie als vermisst. Eine Zeugin meldete dann ein verdächtiges Fahrzeug in der Nähe der Schule. Daraufhin startete die Polizei eine großangelegte Fahndung.

Verfolgungsjagd mit Entführer

Polizisten fanden dann das Auto des mutmaßlichen Entführers, der daraufhin die Flucht ergriff. Bei der anschließenden Verfolgungsjagd soll der 61-Jährige laut Medienberichten drei Unfälle gebaut haben. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Polizisten gelang es schließlich das Fahrzeug zu stoppen und das Mädchen zu befreien.

Bekannter Sexualstraftäter festgenommen

Bei dem Fahrer handelt es sich der Polizei zufolge um einen bereits bekannten 61-jährigen Sexualstraftäter. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Gegen die Festnahme soll er sich sehr heftig gewehrt haben, berichtet unter anderem die "Bild". Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.