Die Polizei in Österreich hat einen 39-jährigen Deutschen am Samstag in Bregenz festgenommen. Der Mann hatte eine Hotel-Rechnung in Höhe von 6.000 Euro nicht bezahlt.

Der Mann mietete sich vom 12.10. bis 03.11. in einem Hotel in Lochau ein. Dort bezahlte er das Hotelzimmer, Massagen, verschiedene Spreisen und Getränke nicht. Mit dem Hinweis, dass die Rechnung von einer Firma bezahlt werde, hatte er damals das Hotel verlassen. Bei der angegebenen Firma handelte es sich jedoch um eine Scheinfirma. Der verursachte Schaden beträgt rund € 6.000.

Mehrfacher Zechbetrug

Am Samstag mietete sich derselbe Mann nun in ein Hotel in Bregenz ein. Das Personal des Hotels rief daraufhin die Polizei, da sie ihn als Betrüger erkannten. Die Polizei Bregenz traf den Verdächtigen im Hotel an und brachte ihn zur Befragung auf die Polizeiinspektion. Anschließend wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Der Mann fiel nach Angaben der Polizei auch schon in Deutschland und der Schweiz als Zechbetrüger auf.