586 Straftaten hat die Polizei beim Ikarus-Festival am Flughafen Memmingen verzeichnet. Dabei stach ein Delikt besonders hervor.

Musik, gute Laune und Party waren von Freitag bis Montag am Allgäu Airport in Memmingerberg angesagt. Denn dort fand über das Pfingst-Wochenende wieder das Ikarus-Festival statt. Für die Polizei stand dabei der sichere Ablauf des Festivals, der Kampf gegen Drogen und eine möglichst geringe Beeinträchtigung der Bevölkerung im Vordergrund.

Keine nennenswerten Sicherheitsstörungen beim Ikarus-Festival in Memmingen

Insgesamt verlief das Festival ohne nennenswerte Sicherheitsstörungen verlief, so die Polizei. Das sei vor allem der guten Planung aller beteiligter Sicherheitsbehörden noch vor Festivalbeginn, dem Engagement der vielen Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Sicherheitsdienst und dem Veranstaltungsteam zu verdanken.

Von der Polizei waren an den fünf Festivaltagen Beamte aus dem gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West und die Bereitschaftspolizei im Einsatz. Unterstützung bekamen sie von der Bundespolizei, der Grenzpolizei und vom Zoll.

Während des Festivals verzeichnete die Polizei insgesamt zehn Körperverletzungen. Die Opfer wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Außerdem kam es zu zehn Widerstandshandlungen gegen Vollstreckungsbeamte und zwei Angriffe auf Polizisten. Dabei wurden sechs Beamte leicht verletzt.

Polizei verzeichnet hauptsächlich Drogendelikte rund um das Ikarus-Festival

Nach der vorläufigen Auswertung verzeichnet die Polizei insgesamt 586 Straftaten während des Ikarus-Festival. Und bei 492 davon waren Drogen im Spiel. Das zeige , wie wichtig bei solchen Veranstaltungen intensive Rauschgiftkontrollen seien, unterstreicht die Polizei. Schon bei der An- und Abreise gingen den Beamten insgesamt 63 Fahrer ins Netz, die unter dem Einfluss von Drogen standen. Sechs Fahrer hatten zu viel Alkohol intus.

Auf dem Festivalgelände kam es zu fünf Raubdelikten, die die Kriminalpolizei direkt bearbeitete. Bei ausländischen Straftätern behielten die Beamten nach Anordnung der Staatsanwaltschaft insgesamt 48.400 Euro Sicherheitsleistung ein.

Am Anreisetag staute sich insbesondere auf den Ringstraßen um Memmingen und in Memmingerberg der Verkehr. An den anderen Festival-Tage verbesserten die Verantwortlichen das Verkehrskonzept, wodurch es zu deutlich weniger Verkehrsstörungen kam.

Nur wenige Beschwerden wegen Lärm

Um übermäßigen Lärm zu vermeiden, prüften die Verantwortlichen auch in diesem Jahr wieder an ausgewählten Messpunkten die Lautstärke. Die Pegel wurden entsprechend der Messergebnisse auf die Vorgaben des immissionsschutzrechtlichen Bescheides zurückgeregelt. So gab es nur wenige Beschwerden verärgerter Anwohner.

