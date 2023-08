Die Polizei ordentlich beschäftigt hat ein Betrunkener am Donnerstagabend in Lindau. Innerhalb von fünf Stunden musste sie vier Mal wegen ihm aktiv werden.

Betrunkener will Schnellrestaurant in Lindau nicht mehr verlassen

Ein Mitarbeiter eines Schnellrestaurants in der Robert-Bosch-Straße verständigte am Donnerstagabend gegen 19:00 Uhr die Polizei in Lindau, weil ein Gast ein Glas zerschlagen hatte und das Restaurant nicht mehr verlassen wollte. Der Inhaber sprach ein Hausverbot gegen den 51-Jährigen aus, das die Polizei dann auch gleich umsetzte, wie sie berichtet.

51-Jähriger will Sneakers in Einkaufszentrum stehlen

Der Mann war wohl stark betrunken. Ein Alkoholtest war bei ihm allerdings nicht möglich. Nachdem ihn die Beamten entlassen hatten, ging er in ein Einkaufszentrum in der Kemptener Straße, wo er dabei erwischt wurde, wie er Sneakers stehlen wollte. Danach beleidigte er auch noch eine Mitarbeiterin. Auch hier kassierte der Mann ein Hausverbot, das die Polizisten erneut durchsetzten.

Mann will Zeche in Restaurant in Österreich prellen

Der Mann machte sich anschließend Richtung Österreich auf, denn gegen 23:00 Uhr verständigte die österreichische Polizei aus Lochau die Beamten in Lindau. Die Österreicher informierten ihre bayerischen Kollegen am Telefon, dass der 51-Jährige nun in Lochau die Zeche geprellt habe und nun nicht mehr gehen möchte.

Betrunkener sorgt erneut für Ärger in Schnellrestaurant - Polizei nimmt ihn in Gewahrsam

Der Mann hatte es sich dann aber wohl doch anders überlegt. Nachdem es der Betrunkene irgendwie wieder zurück nach Lindau geschafft hatte, tauchte er gegen 01:00 Uhr erneut in dem Schnellrestaurant auf und sorgte für Unruhe. Da er unbelehrbar schien, nahmen die Polizisten ihn in Gewahrsam. Seinen Rausch konnte er dann in der Zelle ausschlafen.

Der 51-Jährige muss er sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten. Die Polizisten nahmen mehrere Strafanzeigen auf und informierten die Staatsanwaltschaft darüber.