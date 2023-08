Abgesehen von vereinzelten Zwischenfällen verlief das erste Wochenende der Allgäuer Festwoche aus Sicht der Polizei weitgehend friedlich ab.

Die Polizei Kempten hat die Festlichkeiten von einem auf dem Festgelände eingerichteten Sicherheitszentrum aus betreut. Die eingesetzten Kräfte blicken auf einen insgesamt sehr friedlichen Verlauf der ersten Festtage zurück.

Insgesamt über 26.000 Besucher von Freitag bis Sonntag

Der Startschuss für die 72. Festwoche fiel bereits am 11. August um 19:00 Uhr. Bereits vor der offiziellen Eröffnung strömten über 8.000 Menschen auf das Festgelände. An diesem Abend musste die Polizei zu mehreren Vorfällen ausrücken, dabei wurden sechs Beamte bei Einsätzen verletzt.

Am Samstag befanden sich zu den Spitzenzeiten über 13.000 Besucher auf der Festwoche. Doch trotz des hohen Besucherandrangs zog die Polizei eine größtenteils positive Bilanz. Am Sonntag waren im Abendbetrieb etwa 5.400 Personen vor Ort. Bis auf einen kleinen Regenschauer am Sonntagabend meinte es auch das Wetter mit der Kemptener Traditionsveranstaltung gut. Highlight des Wochenendes war die offizielle Eröffnungsfeier mit einem Umzug am Samstagmorgen, beide Veranstaltungen verliefen laut Polizei völlig störungsfrei.

Hausfriedensbrüche und sexuelle Übergriffe

Besonders im Abendbetrieb verstärkte die Polizei die Präsenz auf und um das Festwochen-Gelände. Sowohl am Samstag, als auch am Sonntagabend, waren Kräfte der Bereitschaftspolizei zur Unterstützung vor Ort. Die Beamten nahmen im Zusammenhang mit der Festwoche 26 Strafanzeigen auf. Dabei handelte es sich der Polizei zufolge überwiegend um einfach gelagerte Fälle von Hausfriedensbrüchen. Einem Bericht der Polizei zufolge hatten immer wieder Menschen versucht über die Zäune zu klettern, um keinen Eintritt zahlen zu müssen. Es kam auch zu sexuellen Übergriffen, insgesamt drei Frauen wurden unsittlich berührt. Diese Vorfälle werden ebenfalls strafrechtlich verfolgt.

Betrunkener Festzeltbesucher erhält Hausverbot

Vereinzelt kam es auch zu Körperverletzungsdelikten auf dem Festgelände. So musste die Polizei beispielsweise am späten Sonntagabend den Sicherheitsdienst an den Eingängen des Festzeltes unterstützen. Als ein renitenten Besucher aus dem Festzelt geholt werden sollte, wehrte sich dieser gegen das Personal des Sicherheitsdienstes. Außerdem versuchte der stark betrunkene Mann nach dem Sicherheitspersonal zu treten. Den Herren erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung. Außerdem erteilte ihm die Polizei ein Platzverweis über die gesamte Festwochenzeit. Bei dem Vorfall wurde ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes nur leicht verletzt und konnte weiterhin seinen Dienst verrichten.

Mann schlägt Polizisten ins Gesicht

Bei einem anderen Zwischenfall in der Nähe des Residenzplatzes wurden Polizeikräfte von einem Festwochenbesucher attackiert. Die Polizisten wurden zu Hilfe gerufen, um einen Streit zu schlichten. Während der Klärung des Sachverhalts schlug der Täter einem der Beamten plötzlich ins Gesicht. Der Polizist trug durch die Attacke ein Hämatom davon. Der Täter muss sich nun wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten. Bei den Vorfällen wurden über das gesamte Wochenende hinweg sechs Polizisten leicht verletzt. Alle Beamten blieben aber weiterhin dienstfähig.

Betrunkener Jugendlicher läuft Polizei über den Weg

Die Polizei legte auch einen Fokus auf die Kontrolle von Jugendlichen. So trafen Beamte am Sonntag gegen 21:00 Uhr auf einen sichtlich betrunkenen 15-Jährigen. Der Jugendliche versuchte die Polizisten darüber hinaus wegen seiner Personalien zu belügen. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem jungen Mann einen Wert von 0,7 Promille. Die Beamten erstatteten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige an die Stadt Kempten. Der Jugendliche wurde noch vor Ort an seine Eltern übergeben.

Friedlicher Verlauf

Trotz der Zwischenfälle blickt die Polizei zufrieden auf den bisherigen Verlauf der Festwoche. Der Betrieb auf dem Festgelände verlief erfreulicherweise sehr friedlich. Bei ausgelassener Stimmung zeigte auch hier die Polizei mit starken Kräften Präsenz. Ein Einschreiten war aber nur selten erforderlich. Der professionelle Sicherheitsdienst konnte die Konflikte gewaltfrei lösen, sodass es überhaupt nicht zu straffälligem Verhalten kam.

Auch am Montag wird auf der Festwoche allerhand geboten. Auf allgäuer-zeitung.de gibt es das aktuelle Programm für den 14. August.