Wegen Schwarzfischerei müssen sich drei Männer im Landkreis Günzburg verantworten. Sie zogen ohne Genehmigung 25 Fische aus der Günz bei Deisenhausen.

Die Polizeiinspektion Krumbach erhielt nach eigenen Angaben am Sonntagmittag einen Hinweis, dass drei Männer ohne entsprechende Erlaubnis an der Günz bei Deisenhausen (Landkreis Günzburg) fischen würden. Als eine Polizeistreife vor Ort eintraf, stießen die Beamten tatsächlich auf drei Männer im Alter zwischen 30 und 49 Jahren, die ohne Genehmigung angelten. Die drei hatten bereits 25 Fische gefangen und in einer Plastiktüte gelagert.

Die Polizisten stellten die Angelruten sicher. Die drei Schwarzfischer erwartet nun eine entsprechende Anzeige.