In Marktoberdorf ist ein junger Mann am Sonntag von einer Brücke gestürzt. Der 20-Jährige wollte ein Foto schießen und war dazu auf das Brückengeländer geklettert. Dabei rutschte er aus und stürzte fünf Meter in die Tiefe.

Am Sonntagabend war der 20-Jährige mit seiner Freundin und deren Schwester auf einer Fußgängerbrücke im nördlichen Marktoberdorf unterwegs. Um ein Foto mit seiner Freundin zu schießen, kletterte er auf das Brückengeländer.

Ausgerutscht und fünf Meter in die Tiefe gestürzt

Laut Angaben der Polizei rutschte er dabei auf der nassen Oberfläche aus und stürzte etwa fünf Meter in die Tiefe auf den Asphalt unter der Brücke. Durch den Sturz wurde der junge Mann verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus.