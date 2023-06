Bei Türkheim haben Unbekannte jetzt etwa 20.000 Bienen gestohlen. Die Polizei ermittelt.

Nach Angaben der Polizeiinspektion Bad Wörishofen haben ein oder mehrere unbekannte Täter am Samstag, 10. Juni 2023 bei Türkheim rund 20.000 Bienen samt Bienenstock geklaut. Die Bienen war in einem angrenzenden Feld im Westen der Wörishofer Straße am Kreisverkehr aufgestellt. Die Polizei geht davon aus, dass die Bienen im Laufe des Vormittags gestohlen wurden.

Bienen bei Türkheim gestohlen: Wer hat etwas gesehen?

Mögliche Zeugen der Tat sollen sich bei der Polizei in Bad Wörishofen melden. Besonders interessiert die Polizei, welche Fahrzeuge oder Personen in diesem Zeitraum in dem Bereich der Bienenvölker beobachtet wurden. Die Polizei in Bad Wörishofen ist unter der Telefonnummer 08247/96800 erreichbar.