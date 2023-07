Seit Montagabend wird ein junger Mann aus Kempten vermisst. Der 19-Jährige soll zuletzt in Erding gesehen worden sein. Er könnte ärztliche Hilfe benötigen. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche.

Der 19-Jährige mit Wohnsitz in Kempten soll sich laut Polizei am Sonntag, den 16. Juli mit Bekannten in einem Gasthof in Erding getroffen haben. Von dort aus machte er sich mit seinem Fahrrad in unbekannte Richtung auf den Weg. Der letzte Kontakt über Handy bestand in den Abendstunden des 17. Juli. Danach scheiterten weitere Kontaktversuche.

Beschreibung des Vermissten

Der Vermisste wird folgendermaßen beschrieben:

Name: Julian Wagner

Ca. 180 Zentimeter groß

schlanke Figur

rote Haare

Er war mit einem Mountainbike der Marke "Leaderfox" in schwarz-grüner Farbe und der Seriennummer EW14764 unterwegs.

Zu seiner Bekleidung ist nicht bekannt, der Polizei zufolge dürfte er mit seinem Mountainbike und einem Rucksack unterwegs sein.

Suche bislang erfolglos

Die Polizei Kempten hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bislang Personen aus dem Umfeld des 19-Jährigen befragt. Außerdem überprüften Beamte den Bahnhof in Kempten nach dem Fahrrad und fragten bei Kliniken sowie den Betreibern des ÖPNV nach, ob jemand den Vermissten gesehen hat. Diese Ermittlungen verliefen bislang ergebnislos.

Womöglich in hilfloser Lage

Es ist nicht ausgeschlossen, dass der 19-Jährige sich in einer hilflosen Lage befindet oder ärztlicher Hilfe benötigt. Wer ihn gesehen hat oder weiß, wo er sich aufhält soll sich an die Polizeiinspektion Kempten unter der Telefonnummer 0831 9909-0, oder jede andere Polizeidienststelle oder den Polizeinotruf unter der 110 wenden.