Auf einer Baustelle im Landkreis Freising ist am Mittwoch ein junger Mann gestorben. Der 19-jährige wurde von einer Schalungsplatte getroffen.

Auf einer Baustelle im Landkreis Freising hat sich am Mittwochmittag ein tödlicher Arbeitsunfall ereignet. Dabei kam ein erst 19-jähriger Arbeiter ums Leben.

Nach Angaben der Polizei war der Mann mit der Sicherung von Schalungswänden auf einem Tieflader beschäftigt. Beim Festzurren einer rund 300 Kilogramm schweren Schalungsplatte sei diese gekippt und habe den 19-Jährigen schwer verletzt, so die Polizei weiter.

19-jähriger Arbeiter im Landkreis Freising von Schalungsplatte erschlagen

Der junge Arbeiter zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen am Brustkorb zu. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen starb der 19-Jährige kurze Zeit später im Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Todesursache hat die Kriminalpolizei Erding übernommen.

Mehrere tödliche Arbeitsunfälle in den letzten Tagen

In den vergangenen Tagen haben sich in Bayern und Baden-Württemberg eine ganze Reihe schwerer und tödlicher Arbeitsunfälle ereignet. In Bad Adelholzen wurde ein 42-jähriger Arbeiter am Montag von einer über 400 Kilogramm schweren Edelstahlplatte erschlagen und auf einer Augsburger Baustelle stürzte ein Lastenaufzug ab. Dabei starb ein weiterer Arbeiter. Am Dienstag kam ein Arbeiter beim Verladen von Hackschnitzeln bei Wolfegg ums Leben.