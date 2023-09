In Meckenbeuren ist am Mittwochabend ein junger Mann bei einem Autounfall tödlich verletzt worden. Ein 52-jähriger Autofahrer war auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit dem 18-Jährigen zusammengestoßen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Ravensburger Polizei zufolge fuhr ein 52-jähriger von Kehlen in Richtung Hirschlatt. Der Mann kam dabei aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit dem entgegenkommenden Fahranfänger kollidierte.

Beifahrer wird aus dem Wagen geschleudert

Durch den Aufprall wurde der 18-jährige Fahrer in seinem Wagen eingeklemmt und laut Polizei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Sein ebenfalls 18-jähriger Beifahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer, jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt. Er kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Auch der Unfallverursacher soll schwer verletzt worden sein.

Gutachter soll Unfallursache klären

Die Polizei musste für die Unfallaufnahme die Straße für knapp viereinhalb Stunden komplett sperren. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs und der Unfallursache wurde nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft ein Gutachter eingeschaltet. Neben der Polizei waren Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und des Notfallnachsorgedienstes im Einsatz.