Bei Bad Saulgau ist am Dienstag eine junge Autofahrerin gestorben. Die Fahranfängerin war in den Gegenverkehr geraten.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L 282 bei Bad Saulgau im Landkreis Sigmaringen ist am Dienstagvormittag eine junge Autofahrerin tödlich verunglückt. Laut Informationen des Polizeipräsidiums Ravensburg war die Frau gegen 10 Uhr von Steinbronnen in Richtung Bad Saulgau unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache geriet die 18-jährige Fahranfängerin plötzlich auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Mercedes eines entgegenkommenden 57-jährigen Autofahrers.

Tödlicher Frontalunfall bei Bad Saulgau: Fahranfängerin getötet

Für die junge Autofahrerin kam jede Hilfe zu spät. Sie starb an der Unfallstelle. Der 57-jährige Autofahrer zog sich bei dem Frontalunfall schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die L282 blieb nach dem Unfall längere Zeit gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet.

Unfallstraße bei Bad Saulgau gesperrt

Die Freiwillige Feuerwehr musste am Unfallort auslaufende Betriebsstoffe beseitigen. Zudem wurde durch den Unfall auch Erdreich kontaminiert. Dieses werde nun abgetragen, so die Polizei weiter. Beide Unfallfahrzeuge wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt wurden. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro, so die Polizei weiter.