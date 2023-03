Weil er mehrere Raubüberfälle in Friedrichshafen und Überlingen begangen haben soll, sitzt ein 17-Jähriger jetzt in Untersuchungshaft. Den Teenager ließ es anscheinend völlig kalt, dass die Polizei ihn im Visier hatte. Während die Ermittlungen gegen ihn liefen, soll er sich an einem weiteren Raub beteiligt haben, heißt es im Polizeibericht.

Bereits nach einem Raub Anfang Dezember am Zentralen Omnibus-Bahnhof (ZOB) in Überlingen und Ende Januar am Friedrichshafener Hafenbahnhof war der Jugendliche in den Fokus der Polizei geraten. Offenbar ohne jedes Unrechtsbewusstsein und vollkommen unbeeindruckt davon, dass die Polizei gegen ihn ermittelte, soll er sich nur wenige Tage später erneut an einem Raub am ZOB im Überlingen beteiligt haben, berichtet die Polizei.

14-Jähriger soll sich an Raubüberfällen beteiligt haben

Als die Polizei den 17-Jährigen erneut festnahm, erließ das Amtsgericht Ravensburg einen Haftbefehl gegen ihn. Daneben steht auch ein 14-Jähriger im Verdacht, an den Delikten in Überlingen mitbeteiligt gewesen zu sein. Auf sein Konto geht nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei offenbar auch eine räuberische Erpressung Anfang Januar am Überlinger ZOB.

Ermittlungen der Kripo dauern an

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Friedrichshafen sind allerdings noch nicht abgeschlossen. Die Beamten wollen unter anderem klären, ob es noch weitere Komplizen gibt.