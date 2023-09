Am Sonntagabend hat ein 17-Jähriger auf dem Oktoberfest in München sieben Menschen verletzt. Der junge Mann hatte Tierabwehrspray in eine Menschenmenge gesprüht.

Nach Angaben der Münchner Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 18:30 Uhr im Bereich der Wirtsbudenstraße. Der 17-jährige Münchner hatte ein Tierabwehrspray in die dortige Menschenmenge gesprüht und dabei sieben Wiesnbesucher getroffen. Diese mussten anschließend ambulant medizinisch versorgt werden.

Verstoß gegen Oktoberfestverordnung

Polizeibeamte nahmen den 17-Jährigen noch am Tatort fest. Die Beamten fanden das Tierabwehrspray in seiner Hosentasche und beschlagnahmten es. Neben einer Anzeige wegen Körperverletzung muss der junge Mann jetzt auch mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen, weil er gegen die Oktoberfestverordnung verstoßen hatte. Laut der Verordnung ist es nämlich verboten Substanzen oder Gegenstände, die als Waffen gebraucht werden könnten, auf das Festgelände zu bringen. Das schließt auch sogenanntes Tierabwehrspray ein.

17-Jähriger wieder entlassen

Im Anschluss an die polizeiliche Sachbearbeitung entließen die Polizisten den 17-Jährigen und übergaben ihn einem Sorgeberechtigten.