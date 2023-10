Eine Gruppe Jugendlicher hat an einer Vöhringer Schule auf einen 16-Jährigen eingeprügelt. Das Opfer musste dnach ins Krankenhaus gebracht werden.

Brutale Attacke auf einen 16-jährigen Jugendlichen an der Uli-Wieland-Mittelschule in Vöhringen. Eine Gruppe von Jugendlichen soll am Donnerstagmittag auf einen 16-Jährigen eingeprügelt haben. Laut der Polizei ereignete sich die Tat auf dem Schulgelände der Mittelschule gegen 13:10 Uhr.

Körperverletzung an Uli-Wieland-Mittelschule in Vöhringen: Opfer musste ins Krankenhaus

Die Jugendlichen hätten ihre Attacke erst dann gestoppt, als ein ebenfalls 16-Jähriger eingriff. Die Angreifer seien daraufhin weggerannt, so die Polizei weiter. Das Opfer der Prügelattacke wurde verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und bittet um Hinweise zu den Angreifern. Zeugen sollen sich bei der Polizei in Illertissen melden. Die Telefonnummer lautet 07303-96510.