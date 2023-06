Bei Markt Rettenbach kam es am Montag zu einem größeren Feuerwehreinsatz mit Baggern. Grund war ein Heizöltank, der beim Transport umkippte.

Am Montagmittag wollte ein 58-jähriger Mann der Polizei nach rund 1.000 Liter Heizöl in einem Viehtransporter von Eutenhausen in Richtung Köngetried transportieren. Auf einem Streckenabschnitt mit Gefälle musste der Fahrer dann allerdings kurz verkehrsbedingt halten. Als er wieder bergauf anfahren wollte, passierte es.

Heizöltank kippt bei Markt Rettenbach um und verursacht Umweltschäden und Feuerwehreinsatz

Der Heizöltank kippte um, der Verschluss brach auf und rund 150 Liter Heizöl floßen auf die Straße und die Böschung hinab. Daraufhin musste die Feuerwehr ausrücken. Die Einsatzkräfte sperrten die Straße. Das mit Heizöl kontaminierte Erdreich musste anschließend mit Baggern aus der Böschung entfernt werden.

Verursacher muss mit erheblichen Forderungen rechnen

Neben der Ahndung des nicht sachgemäßen Transports von Gefahrgut kommen auf den Verursacher nun erhebliche Forderungen zu, teilt die Polizei mit. Diese Forderungen resultieren aus der Verhinderung und Beseitigung von Umweltschäden.