Einen schrecklichen Fund hat eine Anwohnerin am vergangenen Mittwoch in Rauhenzell bei Immenstadt gemacht. An einem Waldrand neben einem Wohngebiet lagen 6 tote Stallkaninchen. Blutüberströmt lagen die Tiere an einem Waldstück am Rande eines Neubaugebiets. Doch das war nicht der erste Fall dieser Art. „Bereits im März wurden 6 junge Stallkaninchen an einem Waldrand im Rauhenzeller Moos gefunden“, sagt Iris Thalhofer, Leiterin des Tierheims Immenstadt.

Damals fing die Finderin die Tiere ein und vermittelt sie. Doch jetzt, einen Monat später, wurden wieder junge Stallkaninchen entdeckt - und für die Meisten von ihnen kam jede Hilfe zu spät. Von den 8 Kaninchen, waren 6 bereits tot. Vermutlich hatte ein Wildtier, beispielsweise ein Fuchs, sie gerissen. Es überlebten nur 2 Kaninchen. Eine Frau entdeckte die verstörten Tiere und brachte sie in das Tierheim Immenstadt. "Die Tiere wurden sicher ausgesetzt. Stallkaninchen sind nicht für das Leben in der Natur gemacht", erklärt Thalhofer. "Wir haben Anzeige bei der Polizei erstattet."

Polizei ermittelt

Laut einer Sprecherin des Polizeipräsidiums Schaben Süd/West, ermittelt die Polizei aktuell, ob ein Verstoß nach dem Tierschutzgesetz vorliegt. Die 6 toten Tiere wurden dem Veterinäramt in Sonthofen übergeben. Wer die Tiere ausgesetzt hat, ist unklar. Der Verdacht liegt aber nahe, dass die mehreren Wochen alten Tiere, die kurz hintereinander ausgesetzt wurden, von ein und demselben Besitzer stammen. Schließlich haben die jungen Kaninchen, die im März und jetzt gefunden wurden, dieselbe Farbe.

Iris Thalhofer

Weibchen kastrieren lassen

"Es ist sehr wichtig, dass die Besitzer ihre weiblichen Tiere kastrieren lassen, damit sowas nicht passiert. Wenn jemand Probleme hat, kann er sich auch mit dem örtlichen Tierschutzverein in Verbindung setzen. In der freien Natur können solche Jungtiere nicht überleben", erklärt Tierheimleiterin Thalhofer.

Wer Angaben zum Besitzer der ausgesetzten Stallkaninchen machen kann, soll sich bei der Polizei Immenstadt unter der Telefonnummer 08323/96100 oder dem Tierheim Immenstadt unter der Telefonnummer 08323/7808 melden.