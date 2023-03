Geld im vierstelligen Bereich haben Diebe am Wochenende aus einer Firma in Kempten gestohlen. Die Einbrecher hebelten das Tor einer Lagerhalle auf, drangen in das Büro ein und brachen zwei Tresore auf. Das berichtet die Polizei.

Die Einbrecher hebelten demnach in der Zeppelinstraße zwischen Samstag, 11. März, 20:00 Uhr und Sonntag, 12. März, 06:00 Uhr das Tor einer Firma auf und drangen in eine Lagerhalle ein. Im Inneren brachen sie zwei weitere Türen auf und entdeckten im Bürobereich des Werkshops im Erdgeschoss einen Tresor.

Diebe erbeuten Bargeld im vierstelligen Bereich

Den brachten sie in die Lagerhalle und flexten ihn mit dem Werkzeug, dass sie in der Firmenwerkstatt fanden, auf. Im Büro im ersten Obergeschoss stießen die Einbrecher auf einen zweiten Tresor, den sie ebenfalls mit Hilfe des vorgefundenen Werkzeugs an Ort und Stelle aufbrachen.

Einbrecher können unerkannt fliehen

Die Einbrecher gelangten so an einen vierstelligen Geldbetrag. Sie konnten unerkannt mit ihrer Beute flüchten. Der Sachschaden beträgt rund 11.000 Euro. Die Kriminalpolizei Kempten hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0831/99090 bei ihnen zu melden.