Im Augsburger Stadtteil Kriegshaber hat die Polizei am Donnerstagmorgen zwei junge Männer kontrolliert. Mit im Auto waren rund 100 Kilo geklautes Kupferkabel.

Wie die Polizei berichtet, kontrollierten die Beamten das Auto gegen 04:00 Uhr morgens auf der Bgm.-Ackermann-Straße. In dem Auto saßen ein 19-Jähriger und ein 20-Jähriger. Zudem stellten die Beamten in dem Auto ungefähr 100 kg Kupferkabel fest. Die Polizei ermittelte noch vor Ort, dass diese Kabel aus einem unbewohnten Haus in Kriegshaber geklaut wurden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg durchsuchte die Polizei die Wohnungen der beiden Männer. Das Kupfer hatte einen Gegenwert im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun gegen die Männer wegen des Verdachts des Diebstahls.