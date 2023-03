In Salem ist am Mittwochnachmittag im Ortsteil Tüfingen ein Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Dabei entstand ein sehr hoher Sachschaden.

Um kurz nach 15:00 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache der Balkon des Hauses in Brand. Das Feuer breitete sich von dort rasch über die hölzerne Fassade bis zum Dach aus. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, musste aber einen Teil des Daches öffnen, um an die Glutnester zu gelangen.

Anwohner in Sicherheit

Die Bewohner des Hauses konnten sich glücklicherweise selbstständig in Sicherheit bringen. Nach den Löscharbeiten durften sie wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Laut Polizei gab es keine Verletzten.

Ermittlungen zur Brandursache

Nach ersten Schätzungen dürfte sich der Schaden auf knapp 100.000 Euro belaufen. Die Polizei Salem ermittelt jetzt wegen der Brandursache. Die Ermittler gehen jedoch nach aktuellem Stand nicht von einer vorsätzlichen Tat aus.