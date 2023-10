Ist das Auto bereit für den Herbst?

Der Herbst steht vor der Tür. Das bedeutet: es wird kälter, oft regnerisch und der erste Frost kündigt sich an. Für Autofahrer

ist bei diesen Witterungsbedingungen besondere Vorsicht geboten. Sind die Straßen vereist oder voller Regen, kann der Wagen schnell ins Rutschen kommen. Neben einem bedachten Fahrstil ist es wichtig, dass alle Funktionen des Autos intakt sind. Um Unfälle im Herbst und Winter zu vermeiden, gibt es einige Aspekte zu beachten.

Eine saubere Front- und Heckscheibe ist unabdingbar für ein sicheres Fahrerlebnis. Streifen und Schlieren auf den Scheiben bedeuten eine hohe Gefahr. Kontrollieren Sie die Wischblätter auf eine gute Qualität und lassen Sie sie im Bedarfsfall austauschen. Das Scheibenwischwasser sollte gut gefüllt sein. Im Winter ist es besonders wichtig, dass genügend Frostschutzmittel in der Flüssigkeit enthalten ist. Beim Nachfüllen sollten Sie darauf achten, dass der Frostschutz an Zuleitungen und Spritzdüsen gelangt. Anderenfalls frieren diese zu und sind nicht mehr funktionstüchtig.

Es ist ein kalter Wintermorgen und Sie wollen sich auf den Weg zur Arbeit machen. Am Auto angekommen bemerken Sie, dass sich die Türen nicht öffnen lassen. Es gibt wohl keine lästigere Situation, wenn man es eilig hat. Um zugefrorene

Türen möglichst zu vermeiden, können Sie Tür- und Heckklappengummis mit speziellen Pflegemitteln behandeln.

Auch interessant für dich: Traumwetter im Oktober

Drei perfekte Oktober-Wanderungen im Allgäu und Tipps vom DAV

Vorher ist es wichtig, sich individuell zum eigenen Auto zu informieren, denn nicht alle Türgummis benötigen

eine spezielle Pflege. Den passenden Schutz braucht es auch beim Autolack, den Kälte, Nässe und Streusalz massiv

angreifen können. Der Besuch einer Autowaschanlage vor dem ersten Schnee kann bei der Vorbeugung helfen.

Im Herbst und Winter verlässt man oft vor Sonnenaufgang das Haus und kommt zurück, wenn es dunkel ist. Umso wichtiger ist es, alle Leuchtmittel zu überprüfen. In der Werkstatt Ihres Vertrauens finden Sie dabei kompetente Hilfe. Für den richtigen Halt sorgen Winterreifen. Es bietet sich an, diese ab November wechseln zu lassen, denn sie sind bei Matsch, Eis und Schnee verpflichtend. Einen sicheren Winterreifen erkennt man an seiner Profiltiefe: unter vier Millimetern ist es empfehlenswert, sie auszuwechseln