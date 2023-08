Gerade im Reiseverkehr braucht jeder Autofahrer auch mal eine Verschnaufpause. Ideal dafür sind Autobahnkapellen, wie die St. Galluskapelle in Leutkirch. allgäu.tv hat dem Ort der Besinnung neben der hektischen A96 mal einen Besuch abgestattet.

Die dritte Woche der Sommerferien hat begonnen und für viele Familien geht es in den Urlaub - dementsprechend überfüllt sind die Autobahnen. Ein kleiner Zwischenstopp zum Durchatmen kann da nicht schaden, ganz besonders an einem Ruheort, wie einer Autobahnkapelle. Deutschlandweit gibt es nur 40 solcher Kapellen, eine davon hier, bei uns im Allgäu. Was es mit der St. Galluskapelle in Leutkirch auf sich hat, erfahren Sie hier: