2021 fand sie zum ersten Mal statt – dieses Wochenende gab es schon die dritte Version der Pride Parade in Kaufbeuren. Allgäu.tv hat sie sich genauer angeschaut.

Vor drei Jahren war Kaufbeuren die erste Stadt im Allgäu mit einem Christopher Street Day. Dieses Jahr ist mit Memmingen ein weiterer dazu gekommen. Wie sich die Pride Parade in Kaufbeuren entwickelt hat, warum die CSDs nach wie vor gebraucht werden und was die Demonstrierenden fordern, hat Allgäu.tv vor Ort in Erfahrung gebracht.