Die Kirche "Zu den Acht Seligkeiten" in Füssen soll im Frühling abgerissen werden. Allgäu.tv hat sich über die Pläne für das Areal informiert.

Grade mal 60 Jahre alt ist sie geworden - die Kirche „Zu den acht Seligkeiten“ in Füssen. Jetzt wird sie abgerissen. Der Beschluss wurde schon 2017 gefasst. Im kommenden Frühling sollen die Abrissarbeiten beginnen. Was sind die Gründe dafür? Und was passiert danach an der Birkstraße 20? Die Pfarreiengemeinschaft blickt optimistisch in die Zukunft.