Zwei Jahre auf Wohnungssuche und eine Absage nach der anderen. Eine Lindauer Familie bekommt die aktuell in Deutschland herrschende Wohnungsnot besonders zu spüren. allgäu.tv hat die Familie getroffen und nachgefragt, wieso es in Lindau gerade so schwer ist, bezahlbahren Wohnraum zu finden.

Allein dieses Jahr fehlen in Deutschland laut einer Studie rund 700.000 bezahlbare Wohnungen. Das macht sich auch im Allgäu bemerkbar, besonders stark aktuell in Lindau. Larissa Hänsler ist Mutter von drei Kindern und sucht schon lange nach einer Wohnung. Nach über 60 Bewerbungen und 20 Besichtigungen gibt es immer noch kein Zuhause für die Familie. allgäu.tv hat mit der Mutter über die verzweifelte Lage gesprochen und nachgefragt, woher der Druck auf den Lindauer Wohnungsmarkt kommt.