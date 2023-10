Im Unterallgäu öffnet ein Bauernhof seine Tore für den guten Zweck. Einmal im Monat lädt der Hof Demenzerkrankte und Senioren mit ihren Angehörigen zu einer Auszeit ein. Einen Nachmittag dürfen die Gäste dann Tiere streicheln, füttern und Heusäckchen binden.

Senioren, Demenzerkrankten und auch deren pflegenden Angehörigen ein einmaliges Erlebnis bieten - das ist Ziel der sogenannten Auszeithöfe. In Südbayern beteiligen sich mittlerweile neun Höfe an dem Projekt. Einer davon ist der Erlebnishof Veit im Unterallgäu. Was solche Auszeithöfe genau sind und was die Demenzerkrankten dort erleben können: allgäu.tv hat sich einmal umgesehen.