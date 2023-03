Der Frühling beginnt und so langsam und damit wird auch der Wunsch nach mehr Aktivität im Freien wieder größer. Während sich viele wohl eher auf ihren Garten, auf Radtouren oder Grillabende freuen, denken andere dagegen eher darüber nach sich Bienen anzuschaffen. Imker werden - nicht nur auf dem Land steigt seit einigen Jahren wieder das Interesse an diesem außergewöhnlichen Hobby. Doch wie werde ich eigentlich Imker? Wie fange ich mit diesem Hobby an? Allgäu.TV hat einmal nachgefragt... und zwar im Honigdorf Seeg.