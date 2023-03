Pflege-Profis, Experten im Handwerk und in der Industrie, Fachleute im Tourismus - egal in welche Branche man derzeit blickt, überall fehlen die Fachkräfte. Nicht anders ist das auch im Bildungsbereich: In Bayern fehlen Lehrer - und zwar mehr als nur ein paar. Auch wenn die Politik das Thema ganz gerne schönredet, Fakt ist - nicht an allen Schulen kann Unterricht wie geplant laufen. Während die Situation an den bayerischen Gymnasien noch gut zu managen ist, fehlt es an den Mittelschulen im Freistaat massiv an Lehrkräften. Die Gründe dafür sind vielseitig - aber sicher ist: Das Image der Mittelschulen ist ramponiert und die Bezahlung der Lehrerinnen und Lehrer verhältnismäßig schlechter, als das ihrer Kolleginnen und Kollegen an den Gymnasien. Allgäu.tv hat sich mal an einer Mittelschule in Sonthofen umgesehen und nachgefragt, wie die Lage derzeit ist.