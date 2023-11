Die Landwirtschaft spielt eine wichtige Rolle in der Gesellschaft. Doch Landwirte stehen mitunter vor großen Herausforderungen. Allgäu.tv hat sich informiert, welche das sind.

Was stand heute Morgen bei Euch auf dem Frühstückstisch? Butter, frisches Brot oder auch die Milch für den Kaffee? Ohne Landwirte würde unser Tisch bei jeder Mahlzeit deutlich leerer aussehen. Damit nimmt die Landwirtschaft eine wichtige Rolle in unserer Gesellschaft ein. Trotzdem kämpft der Berufsstand mit unterschiedlichen Problemen. Was das für Probleme sind und wie die Landwirte in die Zukunft blicken, hat Allgäu.tv in Wertach herausgefunden.