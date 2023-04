Gut eine Million E-Autos sind mittlerweile in Deutschland unterwegs, Tendenz steigend. Und auch bei öffentlichen Verkehrsmitteln geht der Trend in Richtung E-Mobilität. Die Stadt Memmingen beispielsweise hat jetzt vier Elektro-Busse in Betrieb genommen, um den Stadtverkehr zu verbessern. Allgäu.tv hat sich die neuen Busse einmal angesehen und eine Probefahrt unternommen.