Der November ist schon zur Hälfte vorbei, nicht mehr lange und Weihnachten steht vor der Tür. In der Stadt Lindau wird deswegen schon jetzt fleißig dekoriert.

Es wird weihnachtlich. Selbst die größten Weihnachtsmuffel können sich dann der festlichen Stimmung nicht mehr verschließen. Besonders groß ist die Vorfreude in Lindau. Jedes Jahr wird die Stadt und der Hafen festlich beleuchtet. Egal ob in der Plätzchenbäckerei oder bei den Touristen - Die Weihnachtsstimmung zieht sich durch die ganze Stadt. Am Donnerstag ging es mit der Weihnachtsstimmung dann so richtig los. allgäu.tv war vor Ort.