Von einem Fußballturnier mit Konzert der Dorfmusikkapelle bis hin zum Musikfestival mit Tausenden von Besuchern. Das "go to Gö" in Görisried feiert dieses Jahr 30-jähriges Jubiläum. Wie sich aus einem Dorffest ein ganzes Festival entwickelt hat und was Geldsorgen der Gemeinde damit zu tun haben, das haben die Kollegen von Allgäu.tv vor Ort in Erfahrung gebracht.