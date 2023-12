In der aktuellen Saison hat sich beim ESV Kaufbeuren einiges getan. Nach dem überraschenden Trainerwechsel und der Einführung eines Halsschutzes hat die Mannschaft in kurzer Zeit einige Veränderungen erlebt.

Für Außenstehende kam der Schritt durchaus überraschend: Vor einer Woche hat sich Eishockey-Zweitligist ESV Kaufbeuren von seinem Chef-Trainer Marko Raita getrennt. Der hatte in der vergangenen Saison erfolgreiches und teilweise begeisterndes Eishockey spielen lassen.

Zu Besuch beim Training

Und auch diese Saison verlief, was den Tabellenplatz angeht, gar nicht so schlecht. Was die Gründe für den Trainerwechsel waren, was sein bisheriger Co-Trainer Daniel Jun nun anders machen möchte und wie es nach dem tödlichen Unfall eines Spielers in der englischen Liga mit dem Halsschutz weitergehen wird: allgäu.tv hat beim Training mal nachgefragt: