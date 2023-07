Eine Memmingerin und ihr Freund reisen um die Welt und unterstützen dabei freiwillige Projekte. Im Video erklären sie, wie es sich als "Vagabonding Volunteer" lebt.

Raus aus dem goldenen Käfig - das war der Gedanke, den Anja Mäuerle aus Memmingen und ihren Freund Lars Bendels zu ihrer Weltreise bewegt hat. Die beiden haben Jobs und Wohnung gekündigt und ihr Hab und Gut verkauft und sind losgezogen. Das Paar wollte aber nicht nur reisen, sondern auch etwas Gutes tun. Deswegen haben sie nun schon auf der ganzen Welt bei sechs verschiedenen Freiwilligenprojekten mitgearbeitet. Was die beiden in eineinhalb Jahren Weltreise erlebt haben und wie der Lifestyle "Vagabonding Volunteer" (was so viel heißt wie: Reisender Freiwilliger) funktioniert, hat allgäu.tv hier im Video in Erfahrung gebracht: