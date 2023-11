Wer den Waldspaziergang mal etwas aufpeppen will ist beim Skywalk Allgäu in Scheidegg an der richtigen Adresse. Auf Hängebrücken in den Baumwipfeln kann man den Wald mal von einer anderen Seite erleben. Allerdings sollte man schwindelfrei sein.

Den Wald und die Natur genießen - und das nicht nur auf dem Boden, sondern auch in luftigen Höhen. Der Skywalk Allgäu, ein Naturerlebnispark, in Scheidegg im Landkreis Lindau, bietet Familien genau das. allgäu.tv war vor Ort und hat sich auf dem Höhenweg einen Überblick verschafft: Was bietet der Skywalk Allgäu und was bedeutet der regnerische Herbst für den Erlebnispark?