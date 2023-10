Die Stadt Füssen ist hoch verschuldet. Hilfe bekommt sie jetzt vom Freistaat. Der stellt ihre eine Finanzspritze von 5,3 Millionen Euro in Aussicht.

Anfang Oktober findet immer die Sitzung des Verteilerausschusses des Freistaates Bayern statt. Vertreter des Finanz- und Innenministeriums verteilen 120 Millionen Euro auf bayerische Kommunen. Nicht irgendwelche Kommunen, sondern die, die nur wenige Einnahmen oder hohe Schulden haben.

Die "Stabilisierungshilfen“ sind genau das, nach was sie klingen: Hilfe für die Schwächsten, um wieder finanziell stabil zu werden. Füssen hat dieses Jahr 5,3 Millionen Euro bekommen. Im Vergleich zu gut 50 Millionen Schulden: Was bedeutet das für die Kleinstadt am Alpenrand? Allgäu.tv hat nachgefragt.