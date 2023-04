Fast alle Allgäuerinnen und Allgäuer kennen ihn: Den Rettungshubschrauber Christoph 17. Der orangene Helikopter fliegt regelmäßig über die Landkreise hinweg und bringt Verletzte ins Krankenhaus. In Agathazell hat jetzt die Hubschrauber-Besatzung die Rettung mit der Seilwinde trainiert.

Um einen möglichst reibungslosen und sicheren Transport zu ermöglichen, trainieren die Retter regelmäßig den Umgang mit der Seilwinde. Normalerweise findet die Übung am Einsatzort in den Bergen statt. Weil das Wetter allerdings nicht mitspielte, verlegte man das Training an den Flugplatz Agathazell bei Burgberg. allgäu.tv war vor Ort.

Einsatz an schwer zugänglichen Orten

Der Rettungshubschrauber kommt dann zum Einsatz, wenn der Weg für einen Rettungswagen zu lang ist oder es besonders schnell gehen muss. Auch in den Allgäuer Bergen, wo die Verunglückten oft schwer zu erreichen sind, kann Christoph 17 helfen. Mit an Bord sind Helfer der Bergwacht, Notärzte und Piloten. Der Verletzte wird dann per Seilwinde geborgen.