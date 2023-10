Torwart, Verteidiger, Mittelfeldspieler und Stürmer - sind die Zeiten der klassischen Positionen im deutschen Fußball vorbei? Zumindest im Nachwuchsbereich - bei den Jüngsten - ist das künftig häufiger der Fall. Der Grund: Die Verantwortlichen haben das System Funino für die Nachwuchskicker vorgegeben.

Der deutsche Fußball war in sämtlichen Altersklassen lange fest in der Weltspitze verankert. Doch die Ergebnisse der letzten Turniere sorgen für Diskussionsstoff. Vorrunden-Aus bei der Weltmeisterschaft der Männer und der Frauen und dazu das Turnierende nach der Gruppenphase bei der U21 Europameisterschaft. Für die Verantwortlichen beim Deutschen Fußballbund musste eine Änderung her und das schon ganz am Anfang der Fußballkarriere - also bei den kleinsten Nachwuchskickern.

Ab jetzt wird bei den Kinder "Funino" gespielt

Das neue Spielprinzip heißt Funino und wird ab jetzt im Kinderfußball umgesetzt, Ein Ziel dabei: Die Nachwuchsfußballer sollen mehr spielen, mehr Ballkontakte haben und in Offensive und Defensive gleichermaßen Spaß haben. Was genau Funino ist und wie es im Verein und bei den Kinder ankommt? Allgäu.tv hat sich Funino einmal angesehen.