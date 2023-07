Die Bayeische Klimatour macht Halt in Kempten. Mit im Gepäck haben die Organisatoren Informationen, Tipps und Mitmachaktionen. allgäu.tv hat sich bei den Infoständen am Rathausplatz mal umgesehen.

Die sogenannte Klimatour des Bayerischen Umweltministeriums, macht Station in Kempten. Bisher gab es zwei Stopps in Oberfranken: in Selb und in Forchheim, jetzt dreht sich auf dem Kemptener Rathausplatz alles rund um das Thema Klimaschutz.

Klimaschutz fängt bei jedem selbst an

Und beim Klimaschutz ist es so, wie bei vielem anderen im Leben: Er fängt bei jedem selbst an und bei den alltäglichsten Tätigkeiten. Was jeder für besseren Klimaschutz tun kann: allgäu.tv hat sich umgeschaut.