Im Frühjahr 2021 ist die Wertacher Mühle durch ein Feuer nahezu vollständig zerstört worden. Was folgte waren lange und zähe Verhandlungen mit der Versicherung. Jetzt haben sich die Parteien geeinigt.

Schon nach kleineren Unfällen mit dem Auto wird die Arbeit mit der Versicherung oft zum harten Kampf. Mehrere Wochen oder sogar Monate ziehen sich Fragen wie was und wie viel wird bezahlt. Die Wertacher Mühle im Oberallgäu wäre mit dieser Zeit schon mehr als zufrieden. Denn das Hin und Her mit der Versicherung dauerte nach einem Brand zweieinhalb Jahre. Wie diese Zeit für die Betreiberin war und was der aktuelle Stand ist: allgäu.tv hat nachgefragt.