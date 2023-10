In der Stadt Kempten werden die Schulen auf Vordermann gebracht. Besonders die Berufsschulen. Allgäu.tv hat sich eine Baustelle angeschaut.

Was das Thema Bildung angeht, ist die Stadt Kempten auf dem Weg in eine große Zukunft. Die Hochschule wird für eine dreistellige Millionensumme saniert, eine zehnte Grundschule wird kommen und auch die berufliche Bildung schreitet voran. Denn in einem großen Projekt werden alle Berufsschulen in Kempten in den kommenden Jahren saniert. Der größte Bauabschnitt läuft bereits. Die Schule für die Techniker bekommt ein neues Innenleben und eine neue Hülle. Johannes Klemp von Allgäu.tv hat die Baustelle besucht.